С водкой и сигарами: в Киеве вдрызг пьяные мужчины попали в аварию с опрокидыванием – фото
Крайне жесткая авария, в которой чудом никто не пострадал, произошла на Броварском проспекте в Киеве вечером 21 апреля. Водитель старенькой машины отечественного производства умудрился опрокинуть легковушку.
Источник:dtp.kiev.ua
Как выяснили правоохранители, водитель "ЗАЗ Славута" находился за рулем в очень нетрезвом состоянии. Рядом с ним на пассажирском сиденье находился пьяный мужчина.
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На месте происшествия работали медики скорой. Но их помощь никому не понадобилась.
17 тысяч штрафа
"Славута" получила серьезные повреждения / Фото dtp.kiev.ua
- Во время движения водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.
- Машина получила сокрушительные повреждения, однако мужчины отделались лишь мелкими царапинами.
- Полицейским и свидетелям происшествия владелец "Славуты" пояснил, что перед поездкой он с другом выпили на двоих бутылку водки.
- Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала 2,05 промилле алкоголя в его крови.
После ДТП водитель вел себя так, будто ничего не случилось. Он зажег сигару и рассказывал о событиях, предшествовавших аварии.
Из-за нетрезвого вождения в отношении владельца машины составили протокол. Если суд признает мужчину виновником ДТП, которое он совершил из-за управления машиной после выпитой водки, ему грозит немалый штраф. Всего его могут наказать на 17 340 гривен, а также лишить прав на год.
Люди в легковушке чудом выжили / Фото dtp.kiev.ua
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