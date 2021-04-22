Крайне жесткая авария, в которой чудом никто не пострадал, произошла на Броварском проспекте в Киеве вечером 21 апреля. Водитель старенькой машины отечественного производства умудрился опрокинуть легковушку.

Как выяснили правоохранители, водитель "ЗАЗ Славута" находился за рулем в очень нетрезвом состоянии. Рядом с ним на пассажирском сиденье находился пьяный мужчина.

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На месте происшествия работали медики скорой. Но их помощь никому не понадобилась.

17 тысяч штрафа



"Славута" получила серьезные повреждения / Фото dtp.kiev.ua

Во время движения водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась.

Машина получила сокрушительные повреждения, однако мужчины отделались лишь мелкими царапинами.

Полицейским и свидетелям происшествия владелец "Славуты" пояснил, что перед поездкой он с другом выпили на двоих бутылку водки.

Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала 2,05 промилле алкоголя в его крови.

После ДТП водитель вел себя так, будто ничего не случилось. Он зажег сигару и рассказывал о событиях, предшествовавших аварии.

Из-за нетрезвого вождения в отношении владельца машины составили протокол. Если суд признает мужчину виновником ДТП, которое он совершил из-за управления машиной после выпитой водки, ему грозит немалый штраф. Всего его могут наказать на 17 340 гривен, а также лишить прав на год.



Люди в легковушке чудом выжили / Фото dtp.kiev.ua