Почти половина респондентов ответила, что Виталий Кличко эффективно реагирует на угрозу коронавируса в городе – 48%. В то же время киевляне не так высоко оценивают работу в этой сфере Владимира Зеленского – лишь 35% людей считают действия президента эффективными.

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Ситуация с коронавирусом

В мае 39% киевлян считают, что ситуация с коронавирусом в Киеве улучшилась. В апреле таких было лишь 6%.

При этом 45% киевлян считают, что ситуация не изменилась (в апреле – 30%) и лишь 10% увидели ухудшения (в апреле – 62%).

Болел или не болел

Почти каждый третий киевлянин (39%) считает, что уже болел коронавирусом. Из них 60% утверждают, что у них был положительный тест, 39% – имели просто симптомы и не делали теста. При этом не болели COVID-19 58%.

Вакцинация

Лично сделать прививку от коронавируса хотели бы 47% киевлян, 50% вакцинироваться не готовы.

Опрос был проведен в течение 15-16 мая 2021 года среди жителей Киева методом телефонного опроса. Аудитория: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше.