В Киеве попрощались с писателем и политиком Владимиром Яворивским: фото
В Киеве 19 апреля попрощались с писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Церемония состоялась в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.
Источник:Укринформ
Проститься с Яворовским пришли многие граждане, художники, политики. В частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
К теме Умер украинский писатель и политик Владимир Яворивский
Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Яворивский – поборник всего украинского.
Он любил и защищал украинский язык, украинскую культуру. Это большая потеря для Украины и всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский незаменим,
– сказала Денисова.
Церемония прощания с Яворовским / Фото Укринформа:
Что известно о Яворивском
Источник: Википедия
- Яворивский был журналистом в разных СМИ Одессы, Запорожья и Львова.
- Мужчина был депутатом СССР и независимой Украины – до 1998 года.
- Кроме того, Яворивский 10 лет возглавлял Национальный союз писателей Украины.
- Он автор ряда сборников рассказов, повестей и романов.
- Кстати, жена Яворивского Галина – актриса Национальной филармонии Украины, а сын и дочь – журналисты.
- Умер писатель 17 апреля в возрасте 79 лет.
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