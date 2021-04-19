В Киеве 19 апреля попрощались с писателем и общественно-политическим деятелем Владимиром Яворивским. Церемония состоялась в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.

Проститься с Яворовским пришли многие граждане, художники, политики. В частности, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что Яворивский – поборник всего украинского.

Он любил и защищал украинский язык, украинскую культуру. Это большая потеря для Украины и всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский незаменим,

– сказала Денисова.

Церемония прощания с Яворовским / Фото Укринформа:

Что известно о Яворивском

Источник: Википедия