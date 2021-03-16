В Киеве суд посадил местного жителя за то, что он дважды обманывал правоохранителей – сообщал о заминировании зданий. Телефонному террористу дали 4 года тюрьмы.

Преступник ранее уже был осужден за аналогичные преступления. Последнее его дело – позвонил на 102 и сообщил, что в отделении почты в Голосеевском районе произойдет взрыв.

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На ноги поставили всех – полицию, спасателей и медиков. Но никакой взрывчатки так и не нашли. Такие сообщения правоохранители получают почти каждую неделю.

Объектами фейковых заминирований становятся административные здания, торговые центры, станции метро и другие места, где находится большое количество людей.

Полиция уже задержала не одного "шутника". Оказывается таким занимаются как киевляне, так и "гастролеры". Например, в прошлом году правоохранители поймали в столице уроженца Львовской области, у которого был паспорт США.

2 марта парламент проголосовал за ужесточение ответственности за такие "шутки". Если раньше за это могли дать от 2 до 6 лет, теперь псевдоминеры будут получать от 4 до 8 лет, а еще конфисковывать имущество.

Не всех сажают в тюрьму

К теме – недавно суд обязал пройти обязательное лечение мужчину, который в сентябре 2019 года угрожал взорвать "Мост метро" в Киеве. Об этом также сообщила пресс-служба прокуратуры.