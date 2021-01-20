В Киеве после купания на Крещение к врачам обратились 8 человек
В Киеве после купания в воде на Крещения 19 января заболели 8 человек. Двое киевлян обратились в больницу с обморожением, а еще 6 с переохлаждением.
Говорят, что в этот день невозможно заболеть, однако некоторые ныряльщики теперь будут иметь проблемы со здоровьем. 8 киевлян обратились за помощью к врачам. Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГГА, а передает УНН.
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Также в столичном ГСЧС сообщали, что во время погружения в прорубь по случаю Крещения две женщины потеряли сознание.
В столице к традиционному купанию присоединилось немало людей, а представители Московского патриархата собрали большое количество людей – никто не придерживался противоэпидемических мероприятий.
Мэр Виталий Кличко также присоединился к традиции и показал как он купается – видео распространил в социальных сетях.
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