В Киеве после купания в воде на Крещения 19 января заболели 8 человек. Двое киевлян обратились в больницу с обморожением, а еще 6 с переохлаждением.

Говорят, что в этот день невозможно заболеть, однако некоторые ныряльщики теперь будут иметь проблемы со здоровьем. 8 киевлян обратились за помощью к врачам. Об этом сообщает Департамент здравоохранения КГГА, а передает УНН.

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Также в столичном ГСЧС сообщали, что во время погружения в прорубь по случаю Крещения две женщины потеряли сознание.

В столице к традиционному купанию присоединилось немало людей, а представители Московского патриархата собрали большое количество людей – никто не придерживался противоэпидемических мероприятий.

Мэр Виталий Кличко также присоединился к традиции и показал как он купается – видео распространил в социальных сетях.

Крещение – праздник, посвященный крещению Иисуса Христа. Некоторые верят в целебную силу освященной воды. Считают, что, если нырнешь в этот день, то целый год будешь здоровым.