Большой зал театра длительное время находился в аварийном состоянии и требовал немедленной реставрации. Город выделил средства на ее осуществление.
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Реставрация Киевской оперетты: что сделали
- Выполнили работы по противопожарной безопасности – установили новое оборудование системы.
- Укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала.
- Установили новую систему кондиционирования.
- Заменили кресла для зрителей.
- Осуществили реставрацию интерьера зала.
При этом сохранили атмосферу начала 20 века. Также установили современную систему освещения и звука. Это позволит коллективу театра делать зрелищные представления,
– подчеркнул мэр Виталий Кличко.
Первый гала-концерт после открытия состоялся вечером 14 мая.
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100 лет не было реконструкции
Как рассказал руководитель театра Богдан Струтинский здание, в котором расположена Национальная оперетта, возведено в 1902 году, и это первая масштабная реконструкция главного зала. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Все проводимые работы соответствуют современным технологическим стандартам и нацелены на создание комфортных условий как для зрителя, так и для работников театра,
– отметил Струтинский.
Также в КГГА поделились фотографиями с открытия театра.