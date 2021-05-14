Большой зал театра длительное время находился в аварийном состоянии и требовал немедленной реставрации. Город выделил средства на ее осуществление.

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Реставрация Киевской оперетты: что сделали

Выполнили работы по противопожарной безопасности – установили новое оборудование системы.

Укрепили арки сцены и других элементов зрительного зала.

Установили новую систему кондиционирования.

Заменили кресла для зрителей.

Осуществили реставрацию интерьера зала.

При этом сохранили атмосферу начала 20 века. Также установили современную систему освещения и звука. Это позволит коллективу театра делать зрелищные представления,

– подчеркнул мэр Виталий Кличко.

Первый гала-концерт после открытия состоялся вечером 14 мая.

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100 лет не было реконструкции

Как рассказал руководитель театра Богдан Струтинский здание, в котором расположена Национальная оперетта, возведено в 1902 году, и это первая масштабная реконструкция главного зала. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Все проводимые работы соответствуют современным технологическим стандартам и нацелены на создание комфортных условий как для зрителя, так и для работников театра,

– отметил Струтинский.

Также в КГГА поделились фотографиями с открытия театра.