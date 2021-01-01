В Киеве утром 1 января или в новогоднюю ночь произошло ДТП в Шевченковском районе. Неизвестно при каких обстоятельствах на столб налетел Jaguar.

Обстоятельства ДТП неизвестны, также не понятно кто, кроме машины и столба, пострадал. Видео последствий аварии обнародовали в сообществе dtp.kiev.ua.

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Это произошло на улице Глыбочицкой.

В Киеве нашли Jaguar на столбе: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

В комментариях люди пишут, что кто-то очень весело встретил новый год.

30 декабря в Днепре произошла жесткая ДТП с участием самого безопасного авто в мире – Volvo. Водитель кроссовера полностью разнес ограждение трамвайной остановки и снес женщину, которая ждала транспорт. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. Ее госпитализировали медики скорой.