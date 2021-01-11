Киев снова в пробках. 11 января традиционные пробки наблюдаются на Левом берегу, а также в центре столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps. Какими дорогам лучше не ехать в часы пик, рассказывает сайт 24 канала. Читайте также В Киеве мужчина упал в глубокий бункер с мусором: шокирующие фото Где в Киеве трудно проехать утром 11 января: Проспект Николая Бажана (от станции метро "Осокорки" до Южного моста);

Мост Патона;

Броварской проспект (район станции метро "Дарница" и "Левобережная");

Район метро "Черниговская";

Набережное шоссе;

Улица Набережно-Крещатицкая;

Улица Набережно-Рыбальская;

Проспект Степана Бандеры;

Голосеевский проспект (район метро "Голосеевская");

Проспект Валерия Лобановского;

Улица Жилянская;

Проспект победы (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская"). Где в Киеве 11 января пробки / Скриншот Google Maps