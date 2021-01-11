В Киеве после праздников 11 января возобновились традиционные пробки: онлайн-карта
Пробки в Киеве 11 января / 24 канал
Киев снова в пробках. 11 января традиционные пробки наблюдаются на Левом берегу, а также в центре столицы.
Об этом свидетельствуют данные Google maps. Какими дорогам лучше не ехать в часы пик, рассказывает сайт 24 канала.
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Где в Киеве трудно проехать утром 11 января:
- Проспект Николая Бажана (от станции метро "Осокорки" до Южного моста);
- Мост Патона;
- Броварской проспект (район станции метро "Дарница" и "Левобережная");
- Район метро "Черниговская";
- Набережное шоссе;
- Улица Набережно-Крещатицкая;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Проспект Степана Бандеры;
- Голосеевский проспект (район метро "Голосеевская");
- Проспект Валерия Лобановского;
- Улица Жилянская;
- Проспект победы (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская").
Где в Киеве 11 января пробки / Скриншот Google Maps
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