Стандарт мобильной связи четвертого поколения запустила тройка крупнейших мобильных операторов в Украине – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell. Они используют совместное оборудование от компании Huawei.

Вниманию Когда появится 6G: эксперты

Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, так как произошло подключение последней из них – "Теремки". Полное 4G столичной подземки,

– говорится в сообщении одного из операторов.

Когда началось подключение

Напомним, что в конце октября ведущие операторы связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро.

Стоит отметить, что 4G-связь работает как в помещениях станций, так и в тоннелях между ними.

4G пока доступен в диапазоне 1800 МГц в почти 1,5 тысячи населенных пунктов Украины для не менее 90% их жителей.