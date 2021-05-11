Стандарт мобильной связи четвертого поколения запустила тройка крупнейших мобильных операторов в Украине – Киевстар, Vodafone Украины и lifecell. Они используют совместное оборудование от компании Huawei.
Вниманию Когда появится 6G: эксперты
Теперь скоростной 4G интернет от Vodafone работает на всех станциях киевского метро, так как произошло подключение последней из них – "Теремки". Полное 4G столичной подземки,
– говорится в сообщении одного из операторов.
Когда началось подключение
Напомним, что в конце октября ведущие операторы связи запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро.
Стоит отметить, что 4G-связь работает как в помещениях станций, так и в тоннелях между ними.