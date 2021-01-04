В Голосеевском районе Киева на проезжей части 4 января провалился асфальт. Причина образования пропасти – подмывание почвы.

В столице снова провалился асфальт

Инцидент произошел 4 января в Киеве, на улице Большой Васильковской. Об этом сообщает пресс-служба Голосеевской райгосадминистрации.

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Там после выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей подмыло грунт. А это в итоге привело к провалу асфальта.

После выполнения плановых работ по прокладке инженерных сетей, на основании контрольной карточки на нарушение благоустройства, произошел провал (подмыв грунта) на проезжей части,

– говорится в сообщении.

На место экстренно выехали коммунальщики, они ликвидируют последствия аварии. На участке дороги, где сформировалась пропасть, перекрыли движение для проведения ремонтных работ.

В РГА также отметили, что такие неудобства временные.

Обратите внимание! Ранее в центре Киева под асфальт провалился мусоровоз. Под задними колесами грузовика образовалась яма, поэтому машина не смогла самостоятельно из нее выехать. Поднимали авто, используя спецтехнику.



В центре Киева посреди дороги провалился асфальт / Фейсбук Голосеевской райгосадминистрации

Случилось это из-за подмытого грунта / Фейсбук Голосеевской райгосадминистрации