Пожар произошел у дома №3 на улице Гната Хоткевича. Автомобиль был припаркован на обочине.

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Посреди дороги загорелся автомобиль

  • В 00:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Гната Хоткевича, в Днепровском районе столицы.
  • Огонь вспыхнул в автомобиле "ВАЗ 2109", который стоял на обочине.
  • На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
  • Пожарные, не теряя времени, сразу начали тушить пожар.
  • Спасатели полностью ликвидировали его в 00:38.
  • К работам привлекли 3 единицы спецтехники и 14 сотрудников ГСЧС.
  • К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.
  • Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.

Смотрите фото с места пожара / Фото Киевское ГУ ГСЧС

 