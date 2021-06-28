В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль: огонь тушили 14 спасателей – фото
28 июня 2021 , 17:53Читати новину українською
Источник:Киевское ГУ ГСЧС
Киевские спасатели 28 июня ликвидировали пожар в автомобиле "ВАЗ 2109". Пожар возник прямо посреди дороги. В результате возгорания автомобиль почти полностью сгорел.
Пожар произошел у дома №3 на улице Гната Хоткевича. Автомобиль был припаркован на обочине.
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Посреди дороги загорелся автомобиль
- В 00:14 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Гната Хоткевича, в Днепровском районе столицы.
- Огонь вспыхнул в автомобиле "ВАЗ 2109", который стоял на обочине.
- На место происшествия немедленно выехали сотрудники ГСЧС.
- Пожарные, не теряя времени, сразу начали тушить пожар.
- Спасатели полностью ликвидировали его в 00:38.
- К работам привлекли 3 единицы спецтехники и 14 сотрудников ГСЧС.
- К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара не было.
- Сейчас правоохранители устанавливают причину возгорания.
Смотрите фото с места пожара / Фото Киевское ГУ ГСЧС