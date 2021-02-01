В Киеве 1 февраля сообщили, что вокзал заминирован. На данный момент информация проверяется.

Источник: Главное управление Национальной полиции в городе Киеве

В Киеве поступило сообщение о заминировании Южного вокзала. Утром 1 февраля проводится эвакуация пассажиров и сотрудников вокзала.

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