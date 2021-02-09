В Киеве 9 февраля в детском саду на улице Василия Кучера, 8а произошел пожар – загорелся холодильник. Но пока спасатели ехали на вызов, работники заведения уже и потушили огонь.

Впрочем, без работы бойцы ГСЧС не остались. Поскольку в детсаде из-за возгорания скопилось много дыма, спасателям пришлось эвакуировать 124 ребенка из помещения.

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Но на дворе сильный мороз, поэтому детей спрятали в автобусы, чтобы они не замерзли. Возвращаться в садик было опасно, ведь из-за проветривания помещений в саду было холодно.

Поэтому дети остались на какое-то время в автобусах, а спасатели ГСЧС принесли им горячей пищи, приготовленной в саду.

Впоследствии детей отвезли в соседнее заведение. К счастью, все живы и здоровы.

В Киеве в детском саду произошел пожар: смотрите видео

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.