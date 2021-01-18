В Дарницком районе Киева 18 января пожарные ГСЧС пытаются потушить огонь – пылает 3-х этажное здание. Спасателям приходится бороться с двумя стихиями одновременно – сильный мороз мешает быстро потушить пожар, вода просто замерзает.

В таких условиях боевая одежда пожарных становится деревянной, а снаряжение ледяным. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

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Пока неизвестно, что стало причиной пожара в этом доме по адресу – улица Центральная, 11. Пострадавших и жертв, к счастью, нет.

На месте работают 11 пожарных машин и 37 спасателей.

В Киеве пожарные пытаются потушить огонь: смотрите фото и видео

Огонь охватил уже все здание.