В Киеве на улице Петра Запорожца произошел пожар – в квартире, как считали спасатели, никого не было. На месте они нашли напуганного кота, который успел надышаться дымом.

Источник: телеграм-канал Kievmap

Пожар возник, когда хозяев усатого не было дома. О том, что в квартире пылает пламя и слышен запах дыма, спасателей по телефону оповестили соседи.

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На месте происшествия пожарные выбили двери и начали борьбу с огнем. Люди услышали, что где-то есть кот, который подавал сигнал SOS. Животное успело надышаться дымом и чувствовало себя плохо.

Один из спасателей вынес четвероногого в безопасное место. Коту дали воды и оставили соседям.