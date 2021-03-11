В Киеве на Позняках девушка на дороге нашла сову
В Киеве в районе Позняки 10 марта девушка подобрала сову, которая сидела на дороге. Птице требовалась помощь. Через фейсбук девушка нашла место для этого замечательного создания.
Источник:24 канал
Сначала Наталья Кадермас забрала сову домой и сделала пару фотографий, чтобы написать пост. Люди посоветовали девушке отдать сову в приют или обратиться в специальные городские службы.
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Наталья написала в сообществе "Позняки – Осокорки – Харьковский".
Нашла на дороге подбитую сову, у себя оставить нет возможности, да и птице нужен специалист. Обычные клиники дикими птицами, к сожалению, не занимаются,
– написала киевлянка.
Жители района рассказали в комментариях, что в столице есть приют, который принимает диких птиц, он называется "Лунная Долина". Именно в это заведение и решила передать сову Наталья.
Вот эта красавица сидит на детской кроватке / Фото Натальи Кадермас
Впрочем, в Киеве еще есть специальная спасательная команда, которая занимается всеми животными и птицами – Kyiv Animal Rescue Group. Поэтому, если вы увидели, что кто-то из четвероногих или пернатых попал в беду, можно обращаться к ним.
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