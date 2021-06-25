В Киеве на Позняках легковушка протаранила ограждающий забор и перевернулась: видео

Жесткая авария произошла вечером 25 июня на проспекте Бажана. Водитель легковушки, по неподтвержденным данным Volkswagen, пытался избежать столкновения с грузовиком, из-за чего выехал за пределы проезжей части.

На месте происшествия работали медики скорой, спасатели и полицейские. Бойцы ГСЧС доставали водителя и пассажира Volkswagen из искореженной машины.

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Хотя авария произошла достаточно серьезная, мужчины не получили тяжелых травм. Одного из пострадавших отвезли в больницу. Другому оказали помощь на месте.

Разнес несколько метров забора



Мужчины чудом не получили серьезных травм / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, Volkswagen во время движения в направлении Борисполя подрезал грузовик. Чтобы не попасть в ДТП, водитель дернул руль вправо.

Вследствие этого машина влетела в заградительный забор и протаранила его. После этого машина вылетела на соседнюю полосу, ведущую к надземной развязке, и перевернулась.

Грузовик, как утверждают очевидцы, уехал с места инцидента.



Из-за аварии движение в направлении развязки Бажана – Григоренко фактически заблокировано / Фото dtp.kiev.ua

По факту совершения ДТП правоохранители должны открыть уголовное производство. Если медики признают, что потерпевшие получили легкие телесные повреждения, виновнику аварии грозит только штраф.

Действительно ли ДТП повлекли действия водителя фуры, будут выяснять полицейские.

Смотрите видео с места аварии на Позняках в Киеве: