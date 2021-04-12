В Киеве на Позняках поймали таксиста, который с друзьями ограбил пассажира: фото
Очередной случай нападения на клиента такси со стороны водителя произошел ночью 11 апреля в Киеве. Полицейские быстро задержали подозреваемых в совершении преступления.
Источник:Патрульная полиция Киева
О происшествии патрульные узнали от самого потерпевшего. Мужчина вызвал милицию и рассказал им об ограблении с четким описанием участников преступления и машины таксиста.
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Найти нарушителей было совсем не сложно.
Что известно об ограблении мужчины таксистом
- Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой на Позняках. Водитель одной из служб такси привез клиента домой, однако не нашел чем дать ему сдачу.
- Таксист вышел из машины якобы разменять деньги, но вернулся вместе с еще 4 мужчинами. Злоумышленники забрали у потерпевшего все деньги и уехали.
- На что рассчитывал таксист, поскольку клиент знал номер его машины, неизвестно. Патрульные заметили Chevrolet нарушителя на Дарницкой площади.
- В машине находились 5 человек, в которых узнали нападавших.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, и передали злоумышленников коллегам. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело. Что именно инкриминируют мужчинам, пока неизвестно.
Ограбление таксистами и нападения их на клиентов в Украине случаются довольно часто. Однако в большинстве случаев злоумышленники сами нападают на таксистов. В 2020 году произошло несколько убийств работников служб такси – из-за ограбления и попыток завладеть их машинами.
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