Очередной случай нападения на клиента такси со стороны водителя произошел ночью 11 апреля в Киеве. Полицейские быстро задержали подозреваемых в совершении преступления.

О происшествии патрульные узнали от самого потерпевшего. Мужчина вызвал милицию и рассказал им об ограблении с четким описанием участников преступления и машины таксиста.

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Найти нарушителей было совсем не сложно.

Что известно об ограблении мужчины таксистом

Инцидент произошел на улице Анны Ахматовой на Позняках. Водитель одной из служб такси привез клиента домой, однако не нашел чем дать ему сдачу.

Таксист вышел из машины якобы разменять деньги, но вернулся вместе с еще 4 мужчинами. Злоумышленники забрали у потерпевшего все деньги и уехали.

На что рассчитывал таксист, поскольку клиент знал номер его машины, неизвестно. Патрульные заметили Chevrolet нарушителя на Дарницкой площади.

В машине находились 5 человек, в которых узнали нападавших.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу, и передали злоумышленников коллегам. По факту преступления следователи возбудили уголовное дело. Что именно инкриминируют мужчинам, пока неизвестно.

Ограбление таксистами и нападения их на клиентов в Украине случаются довольно часто. Однако в большинстве случаев злоумышленники сами нападают на таксистов. В 2020 году произошло несколько убийств работников служб такси – из-за ограбления и попыток завладеть их машинами.