Недешевый Renault Megane последнего рестайлинга сгорел в Киеве на улице Олейника ночью 23 марта. По непроверенным данным, машина принадлежит компании Bolt.

О пожаре в автомобиле службы такси спасатели узнали около 1:07. Через 21 минуту после этого возгорание ликвидировали.

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Благодаря быстрому прибытию спасателей пожар не перекинулся на соседние машины.

Что известно о возгорании Renault службы такси в Киеве



Восстановить Renault Megane, скорее всего, не удастся / Фото "Киева оперативного"

Автомобиль загорелся во дворе дома на улице Олейника, 15 в Дарницком районе Киева.

Пожарные, приехавшие на место, сразу же начали тушение, однако ликвидировать пожар мгновенно было достаточно сложно.

В 1:24 огонь локализовали, а еще через 4 минуты – полностью потушили.

В результате инцидента никто не пострадал, однако передняя часть автомобиля практически полностью выгорела. Восстановлению машина, скорее всего, не подлежит.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, возбудили уголовное дело. Эксперты выяснят причину возникновения пожара.



Пожар потушили через 21 минуту после его начала / Фото "Киева оперативного"