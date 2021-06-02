Иногда, чтобы спасти жизнь, не хватает и минуты. Людей возмущают подобные владельцы машин. Для таких водителей даже уже придумали определение – "автохамы".

И такое бывает В Киеве полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство в 1998 году

"Пофиг на всех"

Видео обнародовали в сообществе "Киев Оперативный". На нем видно, как машина скорой остановилась перед двумя автомобилями, которые их владельцы припарковали в самом узком для проезда месте.

Приехали, бросили авто как-нибудь и побежали по домам. Пофиг на всех и на все,

– говорится в публикации.

Реакция киевлян

В комментариях подписчики также отмечают, что мест для парковки во многих районах города не хватает. Другие возражают — мол, нехватка паркомест не является поводом для того, чтобы ставить под угрозу человеческие жизни.