В Киеве на проспекте Гагарина произошла трагедия – в результате ДТП погибла женщина, а ее дочь находится в реанимации. По информации свидетелей, водитель с места аварии скрылся.

В сообществе dtp.kiev.ua отмечается, что автомобиль Nissan Teana принадлежал погибшей женщине. Он был зарегистрирован в Сумской области.

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Обстоятельства ДТП

Сейчас детали аварии неизвестны. Впрочем, очевидцы происшествия подчеркивают, что машина на большой скорости просто вылетела с дороги на газон и несколько раз перевернулась. Женщины не были пристегнуты ремнями безопасности.

В соцсетях пишут, что машину за несколько минут до трагедии заметили на дороге и передали ориентировку в полицию.

За 3 минуты до трагедии водитель скорой кинул ориентировку на эту машину, водитель которой лихачил на дороге,

– говорится в сообщении на dtp.kiev.ua.

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На место вызвали криминалистов и кинологов.