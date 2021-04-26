Мать умерла на месте, дочь в реанимации: в Киеве произошло ужасное ДТП
В Киеве на проспекте Гагарина произошла трагедия – в результате ДТП погибла женщина, а ее дочь находится в реанимации. По информации свидетелей, водитель с места аварии скрылся.
Источник:24 канал
В сообществе dtp.kiev.ua отмечается, что автомобиль Nissan Teana принадлежал погибшей женщине. Он был зарегистрирован в Сумской области.
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Обстоятельства ДТП
Сейчас детали аварии неизвестны. Впрочем, очевидцы происшествия подчеркивают, что машина на большой скорости просто вылетела с дороги на газон и несколько раз перевернулась. Женщины не были пристегнуты ремнями безопасности.
В соцсетях пишут, что машину за несколько минут до трагедии заметили на дороге и передали ориентировку в полицию.
За 3 минуты до трагедии водитель скорой кинул ориентировку на эту машину, водитель которой лихачил на дороге,
– говорится в сообщении на dtp.kiev.ua.
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На место вызвали криминалистов и кинологов.
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