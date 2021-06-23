Случилось это на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск. Инцидент сейчас активно обсуждают в соцсетях.

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На обнародованном видео видно стримера, который подходит к девушке, которая готовится встать на самокат и поехать. Она отвернулась, чтобы взглянуть в смартфон. Именно тогда парень поцеловал ее в щеку. Такой "сюрприз" от незнакомца ей, очевидно не понравился.

Девушка возмутилась в ответ на его действия и отскочила в сторону. Именно тогда один из прохожих ударил блогера кулаком по голове. Знаком он с девушкой или нет – неизвестно. "Сначала мы думали, что она одна", – пояснили пранкеры в телеграмме.

Пранкер получил по голове из-за своей выходки: смотрите видео

Что говорят в полиции Киева

Киевские правоохранители объяснили, что никто не обращался к ним из-за драки на "мосту Кличко". В то же время полицию на место инцидента также никто не вызвал. В Печерском управлении полиции предположили, что конфликт решили мирно. Однако видео распространили в соцсетях ради хайпа и популярности.

В патрульной полиции Киева также не получали обращений по этому инциденту. Там сомневаются, что кто-то из участников драки вызвал правоохранителей.