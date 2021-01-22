В КГГА просят киевлян отказаться от идеи прогуляться по тонкому льду, которым покрыты водоемы столицы. В отличие от многих опасностей, несчастного случая на льду можно сознательно и гарантированно избежать.

С резким потеплением сейчас на водоемах начинает таять лед. Температура с -20°C поднялась до + 5°C. Специалисты коммунального предприятия "Плесо" предостерегают от опасных прогулок по тонкому льду. Об этом пишут на сайте КГГА.

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Как отмечают специалисты коммунального предприятия, вероятность возникновения многих чрезвычайных ситуаций невозможно устранить полностью. Существуют лишь способы свести риски к минимуму. Но, в отличие от многих опасностей, несчастного случая на кризисе можно сознательно и гарантированно избежать. Придерживаться одного простого правила – не выходить на лед.

Впрочем, некоторые киевляне удивляют своим поведением. В соцсетях обнародовали видео как мужчина катается на мотоцикле прямо по льду.

В Киеве мужчина катался по льду на мотоцикле: смотрите видео

Такое поведение возмутило пользователей Фейсбука. Досталось и рыбакам, которые также гуляют по льду.