В Киеве председатель Общественного совета при КГГА на джипе заблокировал трамвай: видео

Видео инцидента разлетелось в соцсетях. Билинский изначально был настроен агрессивно и писал, что профильный комитет КГГА должен наказать водителя трамвая.
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Извинился
В конце концов чиновник получил немало негативных комментариев и удалил пост. Белинский написал другой, в котором извинился за свои действия и признал, что был не прав.
Я не жлоб и не пидо*ас и ни кто там еще. В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить. Хорошего всем дня,
– раскаялся он.
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