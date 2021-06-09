Видео инцидента разлетелось в соцсетях. Билинский изначально был настроен агрессивно и писал, что профильный комитет КГГА должен наказать водителя трамвая.

Еще один инцидент В Киеве на Печерске мужчина на Lexus порезал водителя эвакуатора: видео

Извинился

В конце концов чиновник получил немало негативных комментариев и удалил пост. Белинский написал другой, в котором извинился за свои действия и признал, что был не прав.

Я не жлоб и не пидо*ас и ни кто там еще. В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить. Хорошего всем дня,

– раскаялся он.

В Киеве председатель Общественного совета при КГГА на джипе заблокировал трамвай: видео