В Киеве создали новое уникальное блюдо Kyiv Pie. Над ней работали лучшие повара. Создатели надеются, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столице в развитии гастротуризма.

Каким будет новый киевский пирог пока тайна. Презентация Kyiv Pie запланирована на 12 марта в 13:00 в заведении "Наживо", что на Днепровской набережной.

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Именно там расскажут о новом блюде.

Что известно о Kyiv Pie

оно будет типичным киевским блюдом и будет сочетать традиции и современные тренды

блюдо будет ресторанным, удобным в доставке, и стритфудом

она учитывает вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев

Лучшие повара нашли такое сочетание и презентуют его киевлянам.

В мероприятии примут участие представители власти. В КГГА надеются, что Kyiv Pie поможет столице стать привлекательнее для гастротуристов.

Возможно новое кулинарное творение пополнит список самых известных блюд Киева – это конечно "котлета по-киевски" (известная в мире как Chicken Kyiv), "Киевский торт" и конечно "Киевская перепичка".