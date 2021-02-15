Сорвался с высоты: в Киеве при попытке ограбления погиб мужчина – фото
В Киеве квартирный вор сорвался с высоты / Журнал Житомира
Ужасный смертельный инцидент с участием квартирного вора произошел на Дарницком бульваре 14 февраля. Неизвестный мужчина хотел залезть в одну из квартир в многоэтажке, но упал с высоты.
Источник:dtp.kiev.ua
На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели КАРС. Кровавый инцидент зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований.
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По предварительным данным, ночью мужчина пытался залезть в квартиру, но что-то пошло не так.
Без шансов на выживание
- Злоумышленник разбил окно и сорвался с высоты.
- От падения на крыльцо подъезда мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.
- Медики, которые работали на месте происшествия, лишь констатировали смерть мужчины.
Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Следователям придется узнать, принимал ли погибший участие в ограблениях других квартир.
Мужчина сорвался с высоты / Фото dtp.kiev.ua
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