Ужасный смертельный инцидент с участием квартирного вора произошел на Дарницком бульваре 14 февраля. Неизвестный мужчина хотел залезть в одну из квартир в многоэтажке, но упал с высоты.

На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели КАРС. Кровавый инцидент зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований.

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По предварительным данным, ночью мужчина пытался залезть в квартиру, но что-то пошло не так.

Без шансов на выживание

Злоумышленник разбил окно и сорвался с высоты.

От падения на крыльцо подъезда мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Медики, которые работали на месте происшествия, лишь констатировали смерть мужчины.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Следователям придется узнать, принимал ли погибший участие в ограблениях других квартир.



Мужчина сорвался с высоты / Фото dtp.kiev.ua