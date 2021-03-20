Переполненные маршрутки и работающий Эпицентр: как в Киеве придерживаются локдауна
В Киеве 20 марта начал действовать локдаун. Власти столицы решили усилить локдаун из-за увеличения количества новых больных COVID-19 и учащением госпитализаций. О том, как в Киеве придерживались локдауна – смотрите фоторепортаж.
Источник:24 канал
Первый день локдауна в Киеве не прошел без нарушений карантинных правил. Чаще всего люди отказывались правильно носить защитные маски.
Важно Без масок и соблюдения дистанции: в клубе Одессы "забили" на карантин – возмутительное видео
Ярмарки
На уличной ярмарке на улице Николая Закревского на Троещине многие продавцы были без масок и перчаток. За соблюдением карантинных ограничений следили представители Деснянской районной госадминистрации. Они делали замечания тем, кто находился за прилавком без маски.
Заметим, если на продавца будут поступать жалобы от покупателей о нарушениях, в следующий раз его не допустят к участию в ярмарке.
Карантин на столичной ярмарке / Фото OBOZREVATEL
Продавцы без масок на ярмарке в Киеве / Фото OBOZREVATEL
"Эпицентр" и торговые центры
Гипермаркет "Эпицентр", который неоднократно попадал в скандал из-за нарушения карантина, продолжает работать с соблюдением карантинного режима. Однако не во всех "Эпицентрах" соблюдаются карантинные требования. Как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", в зале действительно много красных лент, но они никого не останавливают.
Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет,
– говорится в сообщении.
А вот в гипермаркете на улице Берковецкой можно приобрести только продукты питания и бытовую химию. Все остальные товары можно купить, оформив интернет-заказ. Работники "Эпицентра" измеряют температуру посетителям на входе.
А вот в столичном ТЦ "Гулливер" более добросовестно соблюдают локдаун. Там работали только продуктовые магазины. Все остальные торговые точки были либо закрыты, либо работали на выдачу интернет-заказов.
Общественный транспорт
Чаще всего карантинные правила нарушали именно водители общественного транспорта. К примеру, в одном из трамваев на маршруте №28 были заняты все места для сидения, а также в салоне находились пассажиры стоящие. Кондуктор и водитель трамвая не смогли дать этому объяснения.
В маршрутках Киева также зафиксировали нарушения как по количеству пассажиров, так и по соблюдению ими масочного режима.
Как карантина соблюдали в общественном транспорте / Фото OBOZREVATEL, "Сегодня"
Локдаун в Киеве: главное
- В Киеве с 20 марта начал действовать локдаун. Он продлится 3 недели, то есть до 9 апреля включительно. Такое решение пришлось принять, поскольку ситуация с распространением коронавирусной болезни стала крайне серьезной.
- Накануне об угрожающей динамике отмечал мэр Киева Виталий Кличко. Также он обратился к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне.
- Вслед за столицей в Киевской области также вводят локдаун. Он будет действовать с 21 марта. В целом ситуация с коронавирусом в области – угрожающая.
Поделиться новостью