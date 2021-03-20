В Киеве 20 марта начал действовать локдаун. Власти столицы решили усилить локдаун из-за увеличения количества новых больных COVID-19 и учащением госпитализаций. О том, как в Киеве придерживались локдауна – смотрите фоторепортаж.

Первый день локдауна в Киеве не прошел без нарушений карантинных правил. Чаще всего люди отказывались правильно носить защитные маски.

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Ярмарки

На уличной ярмарке на улице Николая Закревского на Троещине многие продавцы были без масок и перчаток. За соблюдением карантинных ограничений следили представители Деснянской районной госадминистрации. Они делали замечания тем, кто находился за прилавком без маски.

Заметим, если на продавца будут поступать жалобы от покупателей о нарушениях, в следующий раз его не допустят к участию в ярмарке.



Карантин на столичной ярмарке / Фото OBOZREVATEL



Продавцы без масок на ярмарке в Киеве / Фото OBOZREVATEL

"Эпицентр" и торговые центры

Гипермаркет "Эпицентр", который неоднократно попадал в скандал из-за нарушения карантина, продолжает работать с соблюдением карантинного режима. Однако не во всех "Эпицентрах" соблюдаются карантинные требования. Как сообщает телеграм-канал "Политика Страны", в зале действительно много красных лент, но они никого не останавливают.

Люди могут свободно пройти и выбирать, что им нужно, но оформить заказ необходимо через интернет,

– говорится в сообщении.

А вот в гипермаркете на улице Берковецкой можно приобрести только продукты питания и бытовую химию. Все остальные товары можно купить, оформив интернет-заказ. Работники "Эпицентра" измеряют температуру посетителям на входе.

А вот в столичном ТЦ "Гулливер" более добросовестно соблюдают локдаун. Там работали только продуктовые магазины. Все остальные торговые точки были либо закрыты, либо работали на выдачу интернет-заказов.

Общественный транспорт

Чаще всего карантинные правила нарушали именно водители общественного транспорта. К примеру, в одном из трамваев на маршруте №28 были заняты все места для сидения, а также в салоне находились пассажиры стоящие. Кондуктор и водитель трамвая не смогли дать этому объяснения.

В маршрутках Киева также зафиксировали нарушения как по количеству пассажиров, так и по соблюдению ими масочного режима.

Как карантина соблюдали в общественном транспорте / Фото OBOZREVATEL, "Сегодня"

Локдаун в Киеве: главное