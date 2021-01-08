Первый день усиленных противоэпидемических мероприятий в Киеве начался с непонятных ограничений для клиентов супермаркетов, хитростей представителей бизнеса, а также отсутствия социальной дистанции.

Утром 8 декабря покупатели столичных магазинов и супермаркетов были неприятно удивлены опечатанными полками с бритвами, носками, батарейками и лампочками, которые Кабмин запретил к продаже, сообщает 24 канал.

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При этом за соблюдением социальной дистанции клиентами работники многих супермаркетов никак не следят. То же самое касается и ношения средств безопасности – немалое количество киевлян продолжают посещать магазины с масками на подбородке.

Только продукты

В соответствии с объявлениями, которые разместили администраторы супермаркетов на опечатанных полках, товары бытового назначения жители Киева не могут покупать из-за постановления Кабмина за 9 декабря 2020 "Об установлении карантина и введении ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2".



Несмотря на обещания Кабмина не ограничивать продажу бытовых товаров, они остались под запретом / Фото Perepichka News

Поэтому для приобретения батареек, лампочек и носков жители столицы отныне будут вынуждены или, подвергаясь опасности, искать места, где их все же можно купить, отстояв очередь, или заказывать товары онлайн.



Запрет продажи определенных товаров якобы должен помочь в борьбе с коронавирусом / Фото Perepichka News

В "Эпицентре" запреты обходят

При этом в гипермаркете "Эпицентр", который отмечался откровенными нарушениями карантина в марте 2020, остаются доступными для покупки вообще все товары. Но формально требования властей относительно продажи продукции никто не нарушает.



В "Эпицентре" запрещенные товары можно брать прямо с полочек – их продадут / Фото Pavlovsky News

Как отмечают работники компании, для приобретения продукции, торговлю которой ограничил Кабмин, нужно идти к отдельным кассам, где их проводят как "онлайн заказ".

При этом на таких кассах образуются нешуточные очереди из людей, которые не сильно заботятся о ношении маски.



Очереди для получения онлайн заказов в Эпицентре / Фото Pavlovsky News