В Киеве на съемочную группу телеканала "Киев" напал продавец шаурмы. Это произошло возле станции "Политехнический институт". Иностранец, который едва говорил по-русски, покусал оператора и толкал журналистку.

Источник: телеканал "Киев"

Мужчине не понравилось, что журналисты посетили его МАФ, где продают шаурму, чтобы снять сюжет о соблюдении санитарных норм. Внутри они встретили очень злого продавца. Он кричал "не надо нас снимать" и требовал дать ему на это разрешение.

Читайте также В Киеве нашли разбитую знаменитую скульптуру балерины: фото

Иностранец вытолкнул журналистку из заведения, а оператора укусил.

В итоге мужчина закрыл витрину и возмущенно ушел внутрь заведения. Съемочная группа вызвала на место происшествия полицию.

В Киеве продавец шаурмы покусал оператора и напал на журналистку: смотрите видео