Артур Палатный заявил, что обыскивают его дом и квартиру его первой жены.
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Обыски у Палатного
Политик написал, что обыски проводит прокуратура с милицией.
Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий. Ни о каких соблюдениях норм закона речь тоже не идет,
– пишет Палатный.
Он добавляет, не говорится "ни о каких соблюдениях норм закона". Палатный считает, что цель обысков – давление и запугивание. Потому что якобы партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах.
Коротко об обысках прокуратуры
- 11 мая правоохранители обыскивали "Киевзеленстрой".
- 12 мая посетили КП "Киевский институт земельных отношений".
- 12 мая и в КП "Спецжитлофонд" также пришли с обыском.
- Также правоохранители обыскивают КП "Киевгорсвет".
- 12 мая работники ГФС и прокуратуры пришли с обысками в коммунальное предприятие КГГА и офис частной компании. Правоохранители расследуют дело о злоупотреблении служебным положением.