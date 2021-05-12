Артур Палатный заявил, что обыскивают его дом и квартиру его первой жены.

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Обыски у Палатного

Политик написал, что обыски проводит прокуратура с милицией.

Они даже не могут адекватно объяснить основания для своих действий. Ни о каких соблюдениях норм закона речь тоже не идет,

– пишет Палатный.

Он добавляет, не говорится "ни о каких соблюдениях норм закона". Палатный считает, что цель обысков – давление и запугивание. Потому что якобы партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах.

Коротко об обысках прокуратуры