Представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям считают, что в ближайший час в Киеве может пойти сильный дождь и град. Из-за таких прогнозов спасатели объявили в столице первый уровень опасности.

Как отметили в ГСЧС, о возможном ухудшении погодных условий предупредили синоптики Укргидрометцентра. Согласно прогнозу экспертов, киевлян ожидают достаточно мощные осадки.

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Синоптики обещают, что грозы и град будут идти до конца дня.

Неожиданные изменения

Прогнозы работников Укргидрометцентра никак не совпадают с тем, что жители Киева видят из окон квартир и офисов.

Сейчас в столице теплая и сухая солнечная погода.

Днем температура воздуха должна прогреться до отметки + 17 °C. Вечером отметки термометров упадут до +12 °C. А вот ночь будет теплой и влажной. Дожди должны идти до самого утра.

Какая погода в Украине

В целом днем синоптики прогнозируют в Украине теплую и сухую погоду. Столбики термометров будут колебаться в промежутках +7...+17 градусов. Однако вечером могут начаться осадки.