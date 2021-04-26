Ночью 27 и 28 апреля в Киеве стремительно похолодает. Столбики термометров опустятся ниже отметки 0 градусов.

Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, ближайшие ночи в Киеве станут очень холодными как для апреля. Из-за ухудшения погодных условий в столице объявили оранжевый ІІ уровень опасности.

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Не очень хорошей будет погода и днем 27 и 28 апреля.

Без существенных осадков

Синоптики отмечают, что в ночное время суток столбики термометров будут показывать 0...-3 градуса.

Днем 27 апреля температура воздуха прогреется до +9...+11 градусов.

Осадков эксперты не прогнозируют, однако будет достаточно ветрено.

Из-за заморозков водителям, которые уже ездят на автомобилях с летней резиной, надо быть крайне осторожными. Особенно в ночное время суток.

На Киевщине также будут заморозки, однако снегом область уже не будет засыпать. 27 и 28 апреля порывы ветра будут достигать скорости 8 километров в час. Температура воздуха, которую ожидают синоптики, – +9...-1 27 апреля и +13...+3 – 28.