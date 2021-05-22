В Киеве произошел пожар в админздании "Эпицентра": фото

В десятиэтажном административном здании в Святошинском районе Киева утром 22 мая произошел пожар. Известно, что многоэтажка принадлежит компании "Эпицентр".

Детали пожара в Киеве

Инцидент произошел на улице Берковецкой. Возгорание возникло на десятом этаже.

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Сначала огонь тушили 30 спасателей и 8 единиц техники. По состоянию на 6:50 площадь пожара составляла около 200 квадратных метров.

Тушение осложнялось высокой температурой и плотным задымлением. Дополнительно привлекали 2 коленчатых подъемника. Кроме того, спасатели проводили разбор конструкций,

– рассказали в ГСЧС.

Пожар локализовали в 07:10, а полностью ликвидировали через 20 минут в – 07.32. В целом к тушению привлекали 40 человек и 10 единиц техники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна.



В Киеве спасатели тушили пожар в админздании "Эпицентра" / Фото ГСЧС



Пожар возник утром 22 мая / Фото ГСЧС

В ночь на 21 мая пожар произошел в ресторане "Кара-Кум" на улице Срибнокильской в Киеве. Все работники и посетители ресторана, к счастью, успели вовремя выбежать. В результате пожара сгорела терраса заведения, повреждены двери и окна, аудиосистемы, электропечи, электроплиты и вентиляционные шахты. Также обгорели стены и потолок ресторана.