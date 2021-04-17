В Киеве произошла авария на сетях водоснабжения: где ограничено движение транспорта
В столице 17 апреля случилась авария на сетях водоснабжения на Подоле. В связи с этим на улице Кирилловской ограничили движение транспорта.
Источник:телеграм-канал "Киев трафик"
Ограничения будут действовать до тех пор, пока сеть водоснабжение не отремонтируют.
Читайте также Из-за карантина: в Киеве начнут отключать горячую воду на месяц позже
Авария на сетях водоснабжения Киева
Инцидент произошел утром 17 апреля. Прямо посреди дороги на улице Кирилловской из-за аварии на сетях водоснабжения образовалась пропасть, наполненная водой.
Из-за этого в Киеве ограничили движение транспорта в направлении Куреневки. На место инцидента вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.
Сроки устранения последствий аварии пока не сообщают.
В Киеве на Кирилловской произошла авария сетей водоснабжения: карта
Поделиться новостью