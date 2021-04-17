В столице 17 апреля случилась авария на сетях водоснабжения на Подоле. В связи с этим на улице Кирилловской ограничили движение транспорта.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока сеть водоснабжение не отремонтируют.

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Авария на сетях водоснабжения Киева

Инцидент произошел утром 17 апреля. Прямо посреди дороги на улице Кирилловской из-за аварии на сетях водоснабжения образовалась пропасть, наполненная водой.

Из-за этого в Киеве ограничили движение транспорта в направлении Куреневки. На место инцидента вызвали аварийную бригаду балансодержателя сетей.

Сроки устранения последствий аварии пока не сообщают.

Обратите внимание! Ранее во Львове прорвало трубу на улице Шумского. Мощный поток воды образовал пропасть на дороге. В результате в части домов прекратили водоснабжение.

В Киеве на Кирилловской произошла авария сетей водоснабжения: карта