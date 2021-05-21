В Киеве произошла стрельба на Верховинной, есть раненый: видео

Свидетели в сети рассказали о стрельбе в Киеве. Она произошла вечером 20 мая на улице Верховинной.

Как пишет телеграм dtp.kiev.ua, одному парню прострелили ногу. Стрелка при этом правоохранители задержали.

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Стрельба в Киеве 20 мая: что известно

Вечером 20 мая в Киеве на улице Верховинной люди стали свидетелями стрельбы.

Известно, что одного парня ранили в ногу, его пришлось госпитализировать.

Стрелка скрутили и задержали. На месте происшествия работают правоохранители и врачи.

По словам свидетелей, стрельба, вероятно, была совершена из травматического оружия.

Что сказать... Вот, сняли одного – который стрелял. Скрутили его. Второго парня забрала скорая помощь, потому что ему прострелили ногу. Но он в сознании, все хорошо с ним,

– рассказала автор видео, которое вы можете увидеть ниже.

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