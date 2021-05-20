В результате аварии водитель обошелся без серьезных повреждений – только получил травму руки и царапины. Ему оказали первую помощь медики скорой.
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На месте происшествия работали патрульные. Если вину мужчины в совершении аварии докажут в суде, ему грозит 340 гривен штрафа.
Не удержал машину на скользкой дороге
- Как отмечают местные жители, перевернувшийся грузовик постоянно вывозит со строительства мусор.
- Свидетели, которые видели момент ДТП, утверждают, что водитель не смог справиться с управлением на мокром и скользком после осадков участке дороги.
- Грузовик начало носить по проезжей части, после чего он перевернулся.
Грузовик вывозил строительный мусор / Фото dtp.kiev.ua
Что на самом деле стало причиной аварии, выясняют инспекторы патрульной полиции.
Из-за ДТП движение по Кудрявскому спуску фактически остановилось. Убрать грузовик с места инцидента не могут до сих пор.