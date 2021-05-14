На месте происшествия работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства ДТП. Врачи скорой оказали помощь пострадавшим и госпитализировали их в медицинские учреждения.

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По предварительным данным, аварию вызвал водитель "француза", который работает в одной из служб такси.

Что известно о ДТП с участием таксиста-иностранца



Водитель Lada получил травмы / Фото dtp.kiev.ua

Столкновение Lada и Renault произошло около 8:00, когда движение по Межигорской улице еще не было очень оживленным.

В машине таксиста находились двое пассажиров-иностранцев. Сам водитель Renault оказался гражданином Индии.

Он якобы заснул за рулем, из-за чего неуправляемая машина вылетела за пределы проезжей части и протаранила Lada.

От удара обе машины откинуло в разные стороны дороги. Проезжая часть усеяна обломками машин.



Столкновение было достаточно мощным / Фото dtp.kiev.ua

На месте происшествия образовалась серьезная пробка. По факту аварии правоохранители должны открыть уголовное производство. Если врачи придут к выводам, что пострадавшие получили легкие телесные повреждения, дело могут сделать административным.

Смотрите видео с места ДТП с участием таксы в Киеве: