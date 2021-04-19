На проспекте Победы в Киеве ночью 18 апреля произошла серьезная авария, в которой пострадали люди. Столкнулись между собой легковушки Audi, Geely и Volvo.

По предварительным данным, к ДТП привело нарушение правил водителем Audi, который догнал "китайца" и спровоцировал тройную аварию. В результате столкновения два человека получили травмы. Пострадавших отвезли в больницу.

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На месте происшествия работали медики скорой и следователи полиции. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Чуть не снесли велосипедиста

Авария произошла неподалеку от жилого комплекса CrystalPark возле станции метро "Шулявская".

Судя по видео инцидента, после удара в заднюю часть Geely отлетел в Volvo. Машины вылетели на тротуар, после чего одна из машин снесла дерево.

Другая машина пролетела несколько десятков метров и остановилась только в заборе ЖК. При этом она лишь чудом не сбила мужчину, который ехал на велосипеде мимо стройки.



Столкновение было очень мощным / Фото dtp.kiev.ua

Кто из водителей на самом деле нарушил правила дорожного движения, выяснят правоохранители. С квалификацией происшествия следователи определятся после того, как медики сделают выводы о тяжести травм пострадавших.

Смотрите видео жесткого ДТП на проспекте Победы в Киеве: