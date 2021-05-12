Последнее из них – КП "Киевгорсвет". Должностных лиц этого предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен.

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Обыски в "Киевгорсвет"

Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в столице.

Целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.

Во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.

Обыски в Киеве

Это уже 5 коммунальное предприятие столицы, которое за последние два дня посетили представители прокуратуры.