Последнее из них – КП "Киевгорсвет". Должностных лиц этого предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов на 12 млн гривен.
К теме В Киеве обыскивают и "Киевавтодор": прокуратура подозревает уклонение от уплаты налогов
Обыски в "Киевгорсвет"
Следствием установлено, что частные предприятия, находясь в сговоре с должностными лицами КП "Киевгорсвет", проводили финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами с признаками фиктивности, якобы привлеченных к работам по замене уличного освещения в столице.
Целью операций было завышение стоимости работ и дальнейшее получение наличных средств.
Во время обысков будут изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, наличные средства, банковские карты, компьютерная техника и печати предприятий, привлеченных к незаконной схеме.
Обыски в Киеве
Это уже 5 коммунальное предприятие столицы, которое за последние два дня посетили представители прокуратуры.
- 11 мая правоохранители обыскивали "Киевзеленстрой".
- 12 мая посетили КП "Киевский институт земельных отношений".
- 12 мая и в КП "Спецжитлофонд" также пришли с обыском.
- Также правоохранители обыскивают "Киевавтодор"