Об этом сообщили утром 22 июня. Также обнародовали видео с места, на котором виден большой столб воды.

К теме В Киеве снова прорвало трубу: возле Ocean Plaza машины "плывут" на дороге

Лилось прямо на дорогу

  • Видео этого "гейзера" сняли из автомобиля.
  • Столб воды вырывался из-за бетонного забора.
  • Он попадал на тротуар и часть проезжей части.
  • Какая причина прорыва трубы – неизвестно.
  • Движение в этом месте вследствие прорыва не был затруднен.

"Гейзер" на улице Электриков в Киеве: видео сообщества "Киев оперативный"

Улица Электриков, где произошел прорыв​/ Карта Google