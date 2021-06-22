Об этом сообщили утром 22 июня. Также обнародовали видео с места, на котором виден большой столб воды.

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Лилось прямо на дорогу

Видео этого "гейзера" сняли из автомобиля.

Столб воды вырывался из-за бетонного забора.

Он попадал на тротуар и часть проезжей части.

Какая причина прорыва трубы – неизвестно.

Движение в этом месте вследствие прорыва не был затруднен.

"Гейзер" на улице Электриков в Киеве: видео сообщества "Киев оперативный"

Обратите внимание! В Киеве на Демеевской площади 20 мая возле библиотеки Вернадского случился порыв трубы. Там образовался огромный фонтан, который залил припаркованные машины.

Улица Электриков, где произошел прорыв​/ Карта Google