Об этом сообщили утром 22 июня. Также обнародовали видео с места, на котором виден большой столб воды.
К теме В Киеве снова прорвало трубу: возле Ocean Plaza машины "плывут" на дороге
Лилось прямо на дорогу
- Видео этого "гейзера" сняли из автомобиля.
- Столб воды вырывался из-за бетонного забора.
- Он попадал на тротуар и часть проезжей части.
- Какая причина прорыва трубы – неизвестно.
- Движение в этом месте вследствие прорыва не был затруднен.
"Гейзер" на улице Электриков в Киеве: видео сообщества "Киев оперативный"
Улица Электриков, где произошел прорыв/ Карта Google