В Киеве образовался "гейзер": трубу прорвало посреди дороги – видео

22 июня 2021 , 11:23
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Источник:

24 канал

На улице Электриков в Киеве прорвало трубу. Как следствие, вода лилась на дорогу обильным многометровым фонтаном.

Об этом сообщили утром 22 июня. Также обнародовали видео с места, на котором виден большой столб воды.

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Лилось прямо на дорогу

  • Видео этого "гейзера" сняли из автомобиля.
  • Столб воды вырывался из-за бетонного забора.
  • Он попадал на тротуар и часть проезжей части.
  • Какая причина прорыва трубы – неизвестно.
  • Движение в этом месте вследствие прорыва не был затруднен.

"Гейзер" на улице Электриков в Киеве: видео сообщества "Киев оперативный"

Обратите внимание! В Киеве на Демеевской площади 20 мая возле библиотеки Вернадского случился порыв трубы. Там образовался огромный фонтан, который залил припаркованные машины.

Улица Электриков, где произошел прорыв​/ Карта Google

Автор: Олександр Марчак