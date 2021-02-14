На левом берегу Киева прорвало водопровод: где ограничено движение – фото, видео
В Киеве, на левом берегу 14 февраля произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничили на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.
Источник:КГГА
Авария случилась на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" на улице Попудренко, 52.
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Что известно о прорыве водопровода в Киеве
В результате инцидента улицы Попудренко и Хоткевича подтопило.
На месте работает техника и бригады дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района, которые убирают лед,
– говорится в сообщении.
Сейчас ограничено движение автомобилей и трамваев по улицам Гната Хоткевича и Попудренко.
В Киеве произошел прорыв водопровода / Фото "Киевавтодора"
В столице прорвало водопровод: смотрите видео
Инцидент произошел на улице Попудренко: смотрите карту
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