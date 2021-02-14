В Киеве, на левом берегу 14 февраля произошел прорыв водопровода. Движение автомобилей и трамваев ограничили на улицах Гната Хоткевича и Попудренко.

Авария случилась на инженерных коммуникациях "Киевводоканала" на улице Попудренко, 52. Читайте также В Киеве загорелась квартира в многоэтажке: она сгорела дотла, есть пострадавшие Что известно о прорыве водопровода в Киеве В результате инцидента улицы Попудренко и Хоткевича подтопило. На месте работает техника и бригады дорожно-эксплуатационного управления Деснянского района, которые убирают лед,

– говорится в сообщении. Сейчас ограничено движение автомобилей и трамваев по улицам Гната Хоткевича и Попудренко. Обратите внимание! 11 февраля в Киеве, на улице Петропавловской, 12 провалился асфальт на дороге. Причиной инцидента стала авария на самотечном коллекторе.

В Киеве произошел прорыв водопровода / Фото "Киевавтодора" В столице прорвало водопровод: смотрите видео Инцидент произошел на улице Попудренко: смотрите карту