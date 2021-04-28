В центре Киева прошло культурное мероприятие, которое очень не понравилось пророссийским деятелям и агентуре страны-агрессора. По улицам города шагали представители националистического движения, которые праздновали годовщину создания дивизии "Галичина".

В мероприятии приняли участие несколько сотен патриотов. Организаторами его были представители ВО "Свобода", "Правого сектора" и С14. За порядком во время шествия следило много полицейских.

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В целом марш прошел без каких-либо нарушений. Лишь один раз участники колонны заметили провокатора, которого быстро успокоили представители полиции диалога.

Обидели Бужанского

В начале марша вышиванок представители националистического движения выстроились на Арсенальной площади. Затем колонна прошла к Майдану Независимости.

Во время мероприятия правоохранители частично ограничивали движение автомобилей на улицах:

Грушевского;

Институтской;

Крепостном переулке.

Полицейские внимательно следили, чтобы никто из участников не использовал запрещенную символику, однако никаких провокационных действий со стороны националистов не было. Правоохранителям пришлось лишь отвести одного человека примерно 50 лет, который выкрикивал что-то о "собрании нацистов".

Смотрите видео появления провокатора во время марша вышиванок в Киеве:

Во время шествия возле Верховной Рады патриоты вспомнили нардепа с пророссийскими взглядами от "Слуги народа" Максима Бужанского. В честь него звучала фраза "Бужанський – пес радянський".

Смотрите видео упоминания нардепа Бужанского националистами в Киеве:

Нардеп на это мероприятие отреагировал практически моментально, назвав в фейсбуке участников марша "фашистами".

Свое отношение к событию высказала и коллега Бужанского из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская. В телеграме она отметила, что "в Киеве стало опасно".

Это угрожающее событие, к которому должно быть приковано внимание и Офиса Президента, и парламента. Осуждаю разрешение администрации Киева и мэра Кличко на это "мероприятие",

– подчеркнула нардеп.