В Киеве прошла ежегодная акция солидарности с оккупированным Крымом: фото, видео
В парке имени Тараса Шевченко в Киеве 9 марта провели традиционную ежегодную акцию солидарности с временно оккупированным Крымом. Поддержать жителей полуострова пришли освобожденные политзаключенные, крымские журналисты и общественные деятели.
Источник:телеграм PavlovskyNews
Участники мероприятия заявляют, что день рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации.
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Акция солидарности с оккупированным Крымом в Киеве
7 лет назад многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Шевченко в знак сопротивления оккупации,
– напомнили активисты.
В тот день похитили организаторов движения "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. А 9 марта 2015 года задержали активистов Вельдара Шукурджиева, Александра Кравченко и тех, кто не побоялся выйти с украинскими флагами.
Во время акции со словами поддержки к крымчанам обратились освобожденные политзаключенные, крымские журналисты и общественные деятели, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа, органов власти, правозащитники.
Кроме того, желающие имели возможность подписать открытки, которые отвезут на КПВВ на админграницы с полуостровом, а также записать видеообращение к жителям оккупированных территорий.
Что известно об оккупации Крыма
- Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров в марте 2014 года. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных без опознавательных знаков. В народе их начали называть "зелеными человечками".
- Пророссийские силы в Крыму организовали ряд антиукраинских выступлений и создали так называемые отряды "самообороны Крыма".
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни одна цивилизованная страна не признала его результаты.
- С тех пор оккупанты продолжают на территории полуострова свою репрессивную политику: сажают проукраинских активистов, проводят обыски, запугивают и убивают крымских татар.
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