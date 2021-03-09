В парке имени Тараса Шевченко в Киеве 9 марта провели традиционную ежегодную акцию солидарности с временно оккупированным Крымом. Поддержать жителей полуострова пришли освобожденные политзаключенные, крымские журналисты и общественные деятели.

Участники мероприятия заявляют, что день рождения Тараса Шевченко в 2014 году для жителей Крыма стал одним из главных дней борьбы против российской оккупации.

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Акция солидарности с оккупированным Крымом в Киеве

7 лет назад многие крымчане в разных городах полуострова вышли к памятникам Шевченко в знак сопротивления оккупации,

– напомнили активисты.

В тот день похитили организаторов движения "Евромайдан-Крым" Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского. А 9 марта 2015 года задержали активистов Вельдара Шукурджиева, Александра Кравченко и тех, кто не побоялся выйти с украинскими флагами.

Во время акции со словами поддержки к крымчанам обратились освобожденные политзаключенные, крымские журналисты и общественные деятели, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа, органов власти, правозащитники.

Кроме того, желающие имели возможность подписать открытки, которые отвезут на КПВВ на админграницы с полуостровом, а также записать видеообращение к жителям оккупированных территорий.

Что известно об оккупации Крыма