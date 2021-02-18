В столице 18 февраля прошло шествие памяти Героев Небесной Сотни. Киевляне почтили погибших участников Революции Достоинства, в Михайловском монастыре отслужили панихиду.

Люди собрались на Михайловской площади, а завершили шествие, положив цветы и засветя лампадки на Аллее Небесной Сотни.

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Памятное шествие в Киеве

В телеграм-канале PavlovskyNews сообщили, что активисты прошли по маршруту: улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Фортечный переулок – Институтская – Аллея Героев Небесной Сотни.

Люди почтили подвиг Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины.

Укринформ сообщает, что к шествию в столице присоединились несколько белорусов, пришедших почтить память своего земляка Михаила Жизневского, который погиб 22 января 2014 года.

Участники акций выкрикивали "Слава Украине – Героям Слава", "Жыве Беларусь".

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Поминальная литургия в Михайловском монастыре

Кроме того, священники Православной церкви Украины отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре панихиду по погибшим участниками Революции Достоинства.

Насельник Михайловского Златоверхого монастыря архимандрит Лаврентий отметил, что украинцы не могут позволить себе забыть Революцию Достоинства и подвиг Героев Небесной Сотни, ведь погибшие пожертвовали жизнью ради нашей свободы.

Теперь нам надо жить и трудиться так, чтобы их жертва не была напрасной. Сделать все, чтобы эти события не просто остались статистическим упоминанием в истории, а чтобы действительно коренным образом изменили будущее государства,

– сказал архимандрит Лаврентий.

Напомним, 18 – 21 февраля в Украине чествуют память украинцев, погибших во время Революции Достоинства. Тогда в результате противостояния между силовиками Виктора Януковича и активистами Евромайдана погибли 82 человека, еще более 600 – пострадали.



Хронология событий Евромайдана / Инфографика 24 канала