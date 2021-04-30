Впрочем, коммунальщики успели оградить провал соответствующим знаком. К счастью, никто не попал в эту ловушку.

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Полиция вызвала коммунальщиков

О проблеме на проспекте Правды, 47 в Подольском районе столицы сообщили патрульные полицейские. Они и вызвали на место соответствующие службы.

Яма образовалась из-за аварии на сетях

Как выяснилось, провал образовался из-за аварии на инженерных сетях. В связи с этим на том участке дороги частично ограничили движение. Об этом информирует коммунальная корпорация "Киевавтодор".



Аварийный участок огородили / Фото "Киевавтодора"

На месте работала бригада балансодержателя сетей.