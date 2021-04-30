Впрочем, коммунальщики успели оградить провал соответствующим знаком. К счастью, никто не попал в эту ловушку.
Актуально Инспекторы по парковке рассказали, за какие нарушения парковки чаще всего штрафуют киевлян: фото
Полиция вызвала коммунальщиков
О проблеме на проспекте Правды, 47 в Подольском районе столицы сообщили патрульные полицейские. Они и вызвали на место соответствующие службы.
Яма образовалась из-за аварии на сетях
Как выяснилось, провал образовался из-за аварии на инженерных сетях. В связи с этим на том участке дороги частично ограничили движение. Об этом информирует коммунальная корпорация "Киевавтодор".
Аварийный участок огородили / Фото "Киевавтодора"
На месте работала бригада балансодержателя сетей.