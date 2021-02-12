В Киеве активисты 12 февраля протестуют из-за отмены Окружным админсудом переименования проспекта Бандеры и возвращения ему прежнего названия – "Московский". Кроме того, участники акции требуют вообще ликвидировать этот суд.

Протестующие принесли под стены суда плакат с надписью – "Какой нах*й Московский?" и "Доску почета" судей, работающих в ОАСК.

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Активисты считают, что этот скандальный суд необходимо ликвидировать, так как он принимает слишком много неправомерных решений.



Акция протеста возле ОАСК / Скриншот

ОАСК отменил переименование проспекта Бандеры в Киеве: детали

11 февраля стало известно, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск общественного союза "Общественный контроль и порядок" и признал решение Киевсовета о переименовании нескольких топонимов в столице незаконным.

О каких переименованиях в Киеве идет речь:

улицы Баумана в улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова в улицу Генерала Алмазова;

улицы Суворова в улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулка Кутузова в переулок Евгения Гуцала;

проспекта Московского в проспект Степана Бандеры.

В КГГА сразу заявили, что будут обжаловать решение в апелляционном суде, поскольку оно является абсолютно необоснованным.

Юристы, в частности, подчеркивают, что истцы убеждены, что переименования не подпадают под действие закона о декоммунизации. Но Киевсовет имеет право переименовывать любую улицу или проспект по общим правилам.