Киевские чиновники собираются объявить конкурс среди компаний-перевозчиков. Поскольку договоры между КГГА и некоторыми фирмами вскоре потеряют свою силу.

По словам заместителя мэра Константина Усова, проведение конкурса и определение перевозчиков с новыми условиями для пассажирских перевозок должны повысить качество услуг. Об этом чиновник заявил во время совещания с представителями профильных фирм.

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Для улучшения услуг перевозки пассажиров, в КГГА собираются в ближайшее время объявить конкурс по определению компаний для работ маршруток.

С нарушителями договоров не будут заключать

Чиновник отметил, что с теми компаниями, которые уже занимались обслуживанием столичных пассажиров, и нарушали условия перевозок, действия договоров не будут продолжать.

При этом чиновник пообещал для победителей проведение систематических проверок.

Мы осознаем, как вам сейчас непросто. Мы открыты к диалогу, и одна из наших главных задач – прозрачность и равенство условий для каждого, равный доступ к любой информации и четкое понимание критериев контроля качества пассажирских перевозок,

– подчеркнул Усов.

Кроме того, как отметил заместитель мэра, в КГГА хотят оптимизировать пригородные автобусные маршруты, чтобы избежать дублирования их с городскими.