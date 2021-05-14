Как утверждают в Департаменте уголовного розыска полиции Украина, убийство произошло ночью 13 мая во Подольском районе Киева. Сам злоумышленник был задержан 14 мая в Белой Церкви. Он хотел скрыться от следствия.

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Подозреваемого в совершении преступления могут не посадить в тюрьму, поскольку у него наблюдаются психические расстройства.

Голову и ноги спрятал в лесу

Убийство произошло в доме на проспекте Правды, 38. Следователи, работавшие на месте происшествия, выяснили, что к гибели киевлянки может быть причастен ее сын.

Правоохранители выяснили, что родственник умершей женщины мог поехать в Белую Церковь. Там его и задержали.

Полицейским мужчина объяснил, что мать постоянно над ним издевалась. Из-за этого он якобы и лишил ее жизни.

Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что во время семейного конфликта он начал душить женщину. Затем он разбил ей голову кирпичом и молотком.

После совершения преступления мужчина расчленил тело. Часть он оставил в квартире, а ноги и голову спрятал в лесу. Ценные вещи из квартиры злоумышленник забрал с собой. Их он сдал в ломбард.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители квалифицировали случившееся как умышленное убийство. Если суд признает задержанного виновным и вменяемым, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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