Как утверждают в Департаменте уголовного розыска полиции Украина, убийство произошло ночью 13 мая во Подольском районе Киева. Сам злоумышленник был задержан 14 мая в Белой Церкви. Он хотел скрыться от следствия.
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Подозреваемого в совершении преступления могут не посадить в тюрьму, поскольку у него наблюдаются психические расстройства.
Голову и ноги спрятал в лесу
- Убийство произошло в доме на проспекте Правды, 38. Следователи, работавшие на месте происшествия, выяснили, что к гибели киевлянки может быть причастен ее сын.
- Правоохранители выяснили, что родственник умершей женщины мог поехать в Белую Церковь. Там его и задержали.
- Полицейским мужчина объяснил, что мать постоянно над ним издевалась. Из-за этого он якобы и лишил ее жизни.
- Злоумышленник признался в содеянном и рассказал, что во время семейного конфликта он начал душить женщину. Затем он разбил ей голову кирпичом и молотком.
После совершения преступления мужчина расчленил тело. Часть он оставил в квартире, а ноги и голову спрятал в лесу. Ценные вещи из квартиры злоумышленник забрал с собой. Их он сдал в ломбард.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители квалифицировали случившееся как умышленное убийство. Если суд признает задержанного виновным и вменяемым, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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